Нью-Йорк, США, 23 февраля, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никто не станет «либеральничать» с нарушителями перемирия в Донбассе.

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«Предупреждаем, в условиях, когда по просьбе Донецка и Луганска следить за режимом прекращения огня будут Вооружённые силы России, «либеральничать» с нарушителями никто не станет», — сказал он в ходе выступления на Генассамблее ООН.

Небензя добавил, что новые «военные авантюры» украинских властей могут дорого обойтись для нынешней власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Небензя заявил, что восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а всё мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности Минским соглашениям.