Новочеркасск, Ростовская область, 23 февраля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. В Новочеркасске (Ростовская область) казачата поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём защитника Отечества. Организаторами акции выступили две общественные организации — «Союз казаков Дона» и «Общественное движение Новочеркасска», передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 февраля.

Георгиевская лента

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Воспитанники детских садов и ученики школ, имеющих статус казачьих образовательных учреждений, своими руками изготовили к празднику открытки, адресованные защитникам Родины. Дети также записали видеообращение с теплыми поздравлениями.

Волонтёры, в том числе и казаки, вручили подарки 12 ветеранам Великой Отечественной войны. К празднику также были изготовлены сладкие сувениры.