Донецк, 23 февраля, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Журналистов российского телеканала «Звезда» в Донбассе обстреляли украинские военные. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 23 февраля заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин журналистам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

По его словам, ЧП произошло в ходе работы на месте разрушений жилых домов в районе села Спартак.

«Съемочная группа журналистов ТК «Звезда» попала под обстрел украинских боевиков», — сказал Басурин.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести на Украине режим ЧП сроком на 30 дней за исключением Донецкой и Луганской областей.