Москва, , 20:20 — REGNUM Киев восемь лет бомбит граждан и уклоняется от диалога с Донбассом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Восемь лет Киев продолжал и продолжает бомбить своих же граждан и уклоняться от прямого диалога с Донбассом, а всё мировое сообщество все эти восемь лет Киев водил за нос, уверяя в приверженности Минским соглашениям», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР стало прямым следствием «многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности».

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Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.