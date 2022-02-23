Москва, 23 февраля 2022, 20:20 — REGNUM Киев восемь лет бомбит граждан и уклоняется от диалога с Донбассом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Он добавил, что признание Россией независимости ЛНР и ДНР стало прямым следствием «многолетнего саботажа Киевом своих прямых обязательств по комплексу мер, одобренных резолюцией Совета Безопасности».
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Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.