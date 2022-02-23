Вашингтон, 23 февраля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к установлению перемирия на Украине.

Securityconference.org Антониу Гутерриш

«Пришло время установить прекращение огня и вернуться на путь диалога и переговоров для спасения населения Украины», — сказал он во время выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Он добавил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик не соответствует принципам Устава ООН.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии — трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.