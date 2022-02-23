Москва, 23 февраля, 2022, 19:29 — ИА Регнум. Подавляющее большинство жителей России (78%) выразили поддержку решению президента России Владимира Путина о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской Народными Республиками. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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«Выразили поддержку решению президента о подписании договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и Донецкой и Луганской народными республиками большинство россиян — 78%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скорее не поддерживают это решение 14% опрошенных.

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В опросе приняли участие 1600 человек старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.