Москва, , 18:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которые 23 февраля провели телефонные переговоры, обменялись взглядами на признание Москвой Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Kremlin.ru

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«Лидеры (Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган) обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР, — говорится в сообщении. — Владимиром Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения».

Отмечается, что взгляды Анкары на этот счёт привёл Реджеп Тайип Эрдоган.

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение России признать суверенитет ДНР и ЛНР неприемлемо, оно противоречит международному праву.