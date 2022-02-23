Москва, 23 февраля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который 23 февраля провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, рассказал о разочаровании реакцией США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

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«Затронута (в ходе переговоров двух лидеров) также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности РФ, — говорится в сообщении. — В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Как передавало ИА REGNUM, 22 февраля турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Сенегала заявил журналистам, что выбор в пользу России или Украины не может быль сделан Турцией.