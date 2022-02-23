Екатеринбург, 23 февраля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 излечились ещё 1033 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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К 23 февраля количество исцелившихся достигло 212 452 человека. Скончался уже 10 221 пациент.

Выявили в регионе всего 327 773 случая заражения коронавирусом.