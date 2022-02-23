Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Анкара, 23 февраля, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с главой России Владимиром Путиным. Об этом 23 февраля сообщили в канцелярии турецкого лидера.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и Эрдоган
«В телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган подчеркнул, что усложнение проблемы, а тем более военный конфликт (на Украине) никому не выгоден», — говорится в сообщении.
Он также выразил надежду, что Путин как можно скорее посетит Турцию для участия в заседании Совета сотрудничества высокого уровня.
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Как сообщало ИА REGNUM, решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.
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