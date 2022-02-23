Москва, 23 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») видит основания для выхода России из Совета Европы.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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"Про то, что нам нечего делать в Совете Европы (с его ПАСЕ и ЕСПЧ), я своё личное мнение высказываю уже много-много лет. Членство там — форма мазохизма, за который мы ещё и платим очень большие деньги. Может, и пора», — рассуждает Никонов в соцсетях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Верховную раду Украины внесли проекты постановлений об исключении России из ООН и Совета Европы.

Никонов рекомендует украинским парламентариям подучить матчасть.

«Из ООН нельзя не то что исключить, нельзя даже добровольно выйти. Устав не позволяет», — разъяснил он.

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