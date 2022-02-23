Киев, 23 февраля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Киев не планирует никаких наступательных операций в Донбассе, заявил 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Kmu.gov.ua Денис Шмыгаль

«Мы не планировали и не планируем наступательных операций, мы стремимся к миру. Украина остается преданной политико-дипломатическому пути решения конфликта [в Донбассе]», — сказал он на заседании правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о признании суверенитета ДНР и ЛНР российский президент Владимир Путин подписал 21 февраля. В указах президент России поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Читайте также: Решение о признании ЛНР и ДНР поддерживают 73% жителей России — опрос