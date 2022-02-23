Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 16:48 — ИА Регнум. В Ростовской области проведено более 8 тыс. тестов на коронавирус среди беженцев, эвакуированных из республик Донбасса. Об этом 23 февраля сообщил заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

Тест на коронавирус

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«Процент положительных результатов по-прежнему минимальный — всего 0,5%. 46 человек с положительным результатом проходят лечение», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что в Россию через пункты пропуска, действующие в Ростовской области, за сутки прибыли 15 тыс. беженцев из Донбасса. В Ростовской области задействовано 125 пунктов временного размещения. Приют в ПВР нашлисвыше 6,8 тысячи человек, из них более 3,4 тысячи — дети.