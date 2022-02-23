Берлин, 23 февраля, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Происходящее в Донбассе не является геноцидом, заявил 23 февраля представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

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«Мы это решительно отвергаем. С точки зрения федерального правительства, ничего не указывает на то, что в Донбассе происходит или происходил геноцид», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.

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