Москва, , 20:33 — REGNUM Министерство иностранных дел России после заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о смехотворности слов о геноциде в Донбассе в ближайшее время направит Берлину материалы о массовых захоронениях в регионе. Об этом 19 февраля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о «смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе» в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как передавало ИА REGNUM, 15 февраля президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с германским канцлером Олафом Шольцем заявил, что в отношении Донбасса со стороны украинских властей происходит геноцид.

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В свою очередь Шольц заявил, что слова о геноциде населения в Донбассе являются нелепыми.