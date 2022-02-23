Новосибирск, 23 февраля, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Минфин США включило в санкционный список компанию «Торговый квартал-Новосибирск», которая является дочерней структурой госкорпорации ВЭБ.РФ. «ТКН» в Новосибирске управляет ТРЦ «Сибирский молл» и деловым центром «Новая высота», пишет «Континент Сибирь».

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Новосибирск

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Уточняется, что включение «ТКН» в санкционный список связано с санкциями в отношении ВЭБ.РФ. Это значит, что компания больше не сможет вести свой бизнес в США.

Отмечается также, что санкционный список составлен из-за признания Россией ДНР и ЛНР.