Анкара, , 16:00 — REGNUM На возобновление переговоров между Россией и Украиной надеется Турция. Об этом заявил 23 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в ДР Конго и Сенегал.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

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«Турция придает значимость территориальной целостности Украины… — цитирует турецкого лидера Anadolu Ajansı. — Мы не признаем и не признаем ни одну инициативу, противоречащую Минским договоренностям».

При этом он добавил, что Анкара готова сделать все возможное для решение кризиса путем дипломатии и диалога.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции заявил, что ДНР готова использовать любой шанс на мир, если таковой существует.