Нижний Новгород, 23 февраля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. В честь Дня защитника Отечества на телевизионной башне в Нижнем Новгороде вечером 23 февраля включат праздничную архитектурно-художественную подсветку. Об этом сообщает Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр.

Алексей Белобородов Нижний Новгород

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Главную телебашню региона украсят армейские звезды, триколор, Георгиевская лента и залпы светового салюта.

Также яркие огни зажгутся на высотных доминантах в столицах других регионов Приволжского федерального округа: Казанская телебашня дополнительно к словам поздравления окрасится в камуфляжные цвета, телевизионную мачту Саранска украсят многочисленные динамические световые комбинации с эффектами мерцания, а в Перми на башне появится «танцующий» эффект, калейдоскоп цветных колец и мерцающие гирлянды.

В честь праздника включатся подсветки и в ряде других городов — Твери, Туле, Екатеринбурге, Белгороде. Ровно в полночь на медиафасадах Останкинской телебашни в Москве начнет транслироваться поздравительный видеоролик — надпись «С 23 февраля» и герб России.