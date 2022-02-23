Новосибирск, , 15:55 — REGNUM Военнослужащие общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) возложили венки и цветы к Вечному огню у Монумента Славы в Новосибирске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-служба ЦВО.

Монумент Славы. Новосибирск Wreath

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«Все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню», — рассказали в ЦВО.

Мероприятие было приурочено ко Дню защитника Отечества.