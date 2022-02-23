Нижний Новгород, 23 февраля, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Чиновники Европейского союза решили ввести «санкции» против 351 депутата Государственной Думы, проголосовавших за официальное признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, — передаёт «NewsNN».

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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Среди них оказались семь парламентариев от Нижегородской области: Алена Аршинова, Владимир Блоцкий, Вадим Булавинов, Дмитрий Кузнецов, Евгений Лебедев, Анатолий Лесун и Наталья Назарова.

Отметим, что три нижегородских депутата Госдумы — Артем Кавинов, Андрей Макаров и Юрий Станкевич — предпочли не принимать участия в голосовании по вопросу о независимости ДНР и ЛНР.

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