Манагуа , 23 февраля, 2022, 20:07 — ИА Регнум. Президент Никарагуа Даниэль Ортега 23 февраля выразил поддержку России после признания независимости ДНР и ЛНР, а также заявил, что жителям Донбасса следует провести референдум о присоединении к России. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Kremlin.ru Владимир Путин и Даниэль Ортега

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"Я уверен, что если в республике поднимут вопрос о референдуме, как в Крыму, то люди проголосуют за присоединение к России», — добавил латиноамериканский лидер.

По мнению Ортеги, украинские войска стремятся атаковать и уничтожить ополченцев, поэтому российское признание «необходимо для оказания военной поддержки и безопасности населения и правительств».

В 2020 году никарагуанское правительство уже спровоцировало неприязнь со стороны Украины благодаря открытию консульства на Крымском полуострове.