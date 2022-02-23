Бишкек, , 15:40 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил соотечественников с Днем защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 23 февраля.

Президент Киргизии Садыр Жапаров President.kg

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По его словам, ежегодно в этот день киргизстанцы отдают дань уважения и признательности тем, кто защищал и защищает Родину, оказывая особые почести ветеранам Великой Отечественной войны и труда.

«Все граждане Киргизии с благодарностью вспоминают героический подвиг защитников Родины, склоняя голову перед светлым образом тех, кто отдал свою жизнь за свободу нашей тогда единой державы», — сказал президент.

Жапаров отметил, что только при таком отношении подрастающим поколениям станет понятным и значение независимости Киргизии, необходимости беречь и защищать родную землю.

«Именно так молодёжь постигает смысл таких святых понятий, как Отечество, обязанность гражданина и патриотический долг», — резюмировал глава государства.