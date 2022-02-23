Киев, , 15:39 — REGNUM Эвакуация персонала начата во всех дипломатических представительствах России на Украине. Об этом 23 февраля рассказали в российском посольстве в Киеве.

Посольство России на Украине. Киев Dmitry Karpezo

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«Эвакуация персонала уже началась», — приводит слова представителя российского посольства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что решение о введении на территории Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 30 дней принял СНБО страны.