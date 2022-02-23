Киев, , 15:15 — REGNUM Решение о введении на территории Украины, за исключением Луганской и Донецкой областей, режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на 30 дней принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом 23 февраля заявил на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов Официальное интернет-представительство президента Украины

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«На территории всей Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено чрезвычайное положение», — сказал он.

Также секретарь СНБО уточнил, что это решение в течение 48 часов должна утвердить украинская Верховная рада и добавил, что в случае необходимости режим ЧП может быть продлен до 60 дней, а также ужесточаться или смягчаться в зависимости от ситуации в украинских регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выбор в пользу России или Украины не может быль сделан Турцией.