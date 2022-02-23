Посёлок Бобровский, Свердловская область, , 15:06 — REGNUM В Свердловской области 23 февраля состоялась детская зарница «Егоровский сполох 2022». Участие в ней приняли военно-патриотические клубы «Кречет» и «Курень», сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Станицы Исетской, младший урядник Никита Тырцев.

Участники Зарницы

Фото предоставил начальник пресс-службы Станицы Исетской, младший урядник Никита Тырцев

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Мероприятие прошло на хуторе Егоровка в посёлке Бобровский. Его организовала Станица Исетская. Юные казаки преодолели полосу препятствий, разбирали и собирали автомат АК-74 и пистолет Макарова, транспортировали раненого, метали гранаты и вели стрельбу.

В результате первое место поделили команды «Курень 1» и «Кречет». Второе заняла команда «Курень 2». Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля Россия отмечает День защитника Отечества.