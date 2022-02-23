Таллин, , 14:43 — REGNUM Действия России по признанию народных республик Донбасса привели к тому, что Украине будет очень трудно вернуть эти территории. Такое мнение высказал в интервью гостелевидению Эстонии ETV бывший спикер парламента страны, депутат от оппозиционной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он назвал признание ДНР и ЛНР «официальной оккупацией», подчеркнув, что у Украины крайне мало шансов восстановить свои права над Донбассом.

«Как мы видим, дипломатия, к сожалению, провалилась, и самым реальным следующим шагом кажется война, но этого никто не хочет, во всяком случае, как минимум, Запад не хочет», — отметил Пыллуаас.

С ним не согласна депутат парламента Эстонии от Центристской партии Мария Юферева-Скуратовски. По ее мнению, нужно искать новые пути для диалога с Россией, так как язык ультиматумов не работает.

«Сейчас, мне кажется, Эстонии, политикам, экспертам нужно быть очень осторожными, очень дипломатичными, потому что этот язык угроз, язык санкций, язык каких-то ультиматумов не работает», — отметила эстонский парламентарий.