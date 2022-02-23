Рига, 23 февраля, 2022, 14:10 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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В 2021 году Россия была на пятом месте среди партнеров Латвии по экспорту — страна поставила в РФ товаров на 1,2 млрд евро. Об этом сообщил латвийский портал rus.lsm.lv, опросив экономистов и экспертов на тему возможных последствий для национальной экономики от жестких антироссийских санкций Евросоюза.

Отмечается, что Латвия в Россию возит, в основном, продукты пищевой и химической промышленности, а также электрооборудование. Закупаются у восточного соседа главным образом минеральные продукты и металлические изделия.

Дайнис Гашпуйтис, экономист латвийского отделения шведского банка SEB, считает: это не настолько стратегически важные товары, чтобы они попали под санкции. Однако влияние ограничений на Латвию и остальную Европу будет непрямым и серьезным, поскольку Россия может ввести ответные меры в энергетическом секторе.

«Поэтому я бы сказал, это именно энергетика и траты, с которыми могут столкнуться в прямом виде наши предприниматели, а также в непрямом — через весь этот повышенный стресс в Европе. Это значит, что в 2022 году нас ожидают более высокая инфляция и более низкий рост, чем это было бы без санкций», — считает специалист.

С тем, что санкции отразятся на ценах на энергоресурсы, согласен и экономист банка Luminor Петерис Страутиньш. При этом он отметил, что полный обрыв экономического сотрудничества — редкое явление в международной политике.

«Если экономические отношения между Европейским союзом и Россией в большой мере будут прерваны, то влияние этого можно описать как большое», — добавил он.

Во-первых, Россия — важный экспортный рынок и в производстве, и в сфере услуг Латвии и ЕС. Поэтому очень жесткие санкции определено основательно затронут всю европейскую экономику, убежден Страутиньш.

Аналитики также допустили, что санкции осложнят расчеты местных предприятий с Россией. При этом различные санкционные режимы, например, со стороны США и ЕС, осложнят любое сотрудничество между западными и российскими предприятиями.