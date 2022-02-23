Рига, , 13:56 — REGNUM Глава фракции националистических партий «Нацобъединение» в парламенте Латвии Райвис Дзинтарс считает, что Россия готова к санкциям, несмотря на всю их серьезность.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Об этом сообщил Telegram-канал BaltNews, отметив, что, по словам Дзинтарса, перед тем как принимать решение о признании ДНР и ЛНР, в Москве серьезно оценили все риски.

Поэтому, по его словам, Россию санкциями не удивить. Однако у ЕС и США есть способ противостоять «российской агрессии» — это единство и солидарность стран ЕС и НАТО в отношении действий Москвы, добавил латвийский политик.