Таллин, 23 февраля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Принятый Евросоюзом 22 февраля 2022 года пакет новых санкций в отношении России является лишь первым этапом весьма жестких решений, которые включают в себя и прямые санкции против президента Владимира Путина. Об этом министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс сообщила гостелевидению страны ETV.

ИА REGNUM Эстония

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По словам Лийметс, к настоящему моменту ясно, что Россия якобы продолжает реализовывать свой военный план в отношении Украины, к которому она якобы приступила в 2014 году.

«Нежелание России вести открытый диалог показало и то, что российские представители отказались приезжать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. К настоящему моменту Россия переместила на границу с Украиной большое количество военнослужащих, но большой конфликт пока, к счастью, удается предотвратить», — отметила она.

Поэтому глава МИД Эстонии приветствует введение новых санкций против РФ и руководства этой страны, ее ведущих политиков: «Мы в Европейском союзе смогли принять политические решения по поводу санкций, в среду, 23 февраля, в 16:00 по таллинскому времени (15:00 по Москве) их можно будет опубликовать».

По ее словам, Эстония совместно с ЕС ведет санкции против официальных лиц России, которые связаны с решениями о признании народных республик Донбасса.

«Мы также ограничим возможности российского правительства привлекать капитал. Санкции против президента России мы придержим для следующего этапа», — добавила Лийметс.