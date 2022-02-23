Йошкар-Ола, 23 февраля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 23 февраля выздоровели с начала пандемии 31 241 житель республики, за последние сутки выписаны 294 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 265 случаев заражения коронавирусом, из них 182 — за последние сутки. 1023 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли шесть человек с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались семеро жителей Марий Эл.

За день в ковид-стационары госпитализировали 27 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных госпиталях Марий Эл по данным на 22 февраля лечение получали 559 пациентов, из них у 369 жителей подтверждено заражение коронавирусом.

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