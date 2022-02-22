Йошкар-Ола, , 17:04 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 22 февраля лечение получают 559 пациентов, из них у 369 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Работа врачей в «красной зоне» Денис Абрамов © ИА REGNUM

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В том числе, у 523 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 485 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из 74 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 34 человека, выписаны 102 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 февраля выздоровели с начала пандемии 30 947 жителя республики, за последние сутки выписаны 215 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 42 083 случая заражения коронавирусом, из них 215 — за последние сутки.

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