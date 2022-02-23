Москва, , 13:20 — REGNUM Венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве возложил 23 февраля в День защитника Отечества президент России Владимир Путин. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Также указывается, что глава Российского государства почтил память павших во время Великой Отечественной войны советских воинов минутой молчания.

Кроме того, отмечается, что в завершение церемониала перед Могилой Неизвестного Солдата торжественным маршем прошли рота почётного караула и оркестр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 февраля президент страны Владимир Путин заявил, что на боевом дежурстве в вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире.