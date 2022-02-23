Белград, 23 февраля, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В ситуации вокруг Украины Сербия не станет занимать ничью сторону и не нарушит своих братских отношений с Россией. Об этом 23 февраля заявил председатель сербской Скупщины (парламента) Ивица Дачич на собрании Социалистической партии страны, в которой он является лидером, его слова приводит агентство Tanjug.

Österreichische Außenministerium Ивица Дачич

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По словам Дачича, политика Сербии является абсолютно ясной, Белград хочет сохранить мир, что нелегко, в то время, как два братских народа — русских и украинцев — оказалось легко столкнуть в интересах третьих стран.

«Мы точно не будем участвовать в этой братоубийственной войне. А также защитим наши интересы и, конечно, никогда не сделаем ничего, что бы нарушило наши братские отношения с РФ и КНР, потому что это в интересах нашего государства и народа», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич призвал украинского коллегу Владимира Зеленскогоосудить агрессию НАТО против Югославии в 1999 году.