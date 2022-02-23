Ватикан, 23 февраля, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Свою глубокую озабоченность в связи ухудшением ситуации вокруг Украины выразил папа Римский Франциск и объявил первый день поста перед Пасхой (по католическому календарю) 2 марта днем молитвы и поста во имя мира. Он заявил об этом 23 февраля во время традиционной коллективной аудиенции.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

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«Испытываю глубокую боль из-за ухудшения ситуации на Украине. Несмотря на все дипломатические усилия последних недель, сценарий ухудшается и вызывает обеспокоенность у меня, как у многих», — сказал он.

Также понтифик отметил, что он молится за то, чтобы стороны конфликта не совершали действий, которые могут привести к страданиям населения, а также не дискредитировали международное право.

«Призываю всех верующих 2 марта, в Пепельную среду, соблюдать пост во имя мира и посвятить себя молитве», — добавил папа Римский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили об обстреле Саханки со стороны ВСУ минами калибра 120 мм.