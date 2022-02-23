Москва, 23 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум. Количество госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией в России по итогам истекших суток составило 16 349. 23 февраля об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В сравнении с предыдущими сутками количество госпитализаций снизилось на 5,5%. Снижение госпитализаций зафиксировано в 52 регионах России, рост числа госпитализаций — в 33 субъектах. Выздоровели после COVID-19 за истекшие сутки 179 тыс. жителей, что на 9,1% больше, чем днём ранее.

За истекшие сутки зафиксировано 137,6 тыс. новых случаев COVID-19. От последствий коронавирусной инфекции за сутки умерло 785 человек.

Темпы роста распространения новой коронавирусной инфекции в России резко выросли в конце января и начале февраля 2022 года из-за появления нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Взрывной рост скорости распространения нового варианта вируса не привёл к резкому росту количества госпитализаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 февраля специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться до конца 2022 года.