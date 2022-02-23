Таллин, 23 февраля, 2022, 12:31 — ИА Регнум.

Эстония

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МИД Эстонии вызвал советника-посланника посольства России в этой стране Сергея Налобина. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

На встрече российскому представителю было подчеркнуто, что Эстония вместе с Евросоюзом ответит на действия России в отношении Украины новыми ограничительными мерами, в том числе в отношении признанных Россией народных республик Донбасса.

«В случае продолжения агрессии со стороны России Евросоюз готов принять дополнительные меры», — было заявлено на встрече.

По словам вице-канцлера министерства Рейна Таммсаара, по оценке Эстонии, речь идет о серьезном нарушении международного права, в том числе Устава ООН, Хельсинкского Заключительного акта, Парижской хартии и Будапештского меморандума.

Согласно позиции Эстонии, действия России якобы полностью противоречат Минским соглашениям, которые были направлены на обеспечение мира на востоке Украины. «Россия как участник конфликта на протяжении многих лет уклонялась от выполнения взятых на себя обязанностей Минского соглашения, а новая атака на территориальную целостность и суверенитет Украины означает односторонний отказ России от договоренностей», — заявил Таммсаар.