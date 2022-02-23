Москва, , 12:25 — REGNUM На боевом дежурстве в вооруженных силах России находится оружие, не имеющее аналогов в мире. Об этом 23 февраля заявил президент страны Владимир Путин во время поздравления с Днем защитника Отечества.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта, — заявил Путин. — Такие комплексы это действительно оружие будущего, которое в разы повышает боевой потенциал наших вооруженных сил».

Также он подчеркнул, что огромное значение для ВС страны по-прежнему имеют подготовка кадров и личные качества солдат.