Москва, , 12:21 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил жителей России с Днём защитника Отечества, сообщает 23 февраля пресс-служба правительства.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу», — сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что в этот день отдают дань уважения согражданам, которые сегодня стоят «на страже безопасности страны, противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан, трудится на благо развития и процветания России».

Премьер-министр пожелал жителям России успехов, здоровья и благополучия.