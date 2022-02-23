Краснодар, 23 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Целый ряд патриотических акций проводят казаки в Краснодарском крае к 23 февраля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Хижняк ИА REGNUM Кубанский казак

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Так, к 23 февраля в Кубанском казачьем войске был приурочен юбилейный XX турнир по казачьему рукопашному бою «Спас» на приз основателя, атамана Анапского районного казачьего общества (с 2001 по 2010 годы) казачьего полковника Владимира Верстунина. Турнир состоялся в Анапе, на базе детско-юношеской спортивной школы «Виктория».

В турнире, который проводится с целью популяризации традиционного казачьего рукопашного боя, приняли участие 145 спортсменов в возрасте от 12 лет. Состязания проходили в личном и командном первенствах в пяти возрастных и 17 весовых категориях.

Также в канун Дня защитника Отечества казаки Кубанского войска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в станице Натухаевской Новороссийского района остались лишь два участника Великой войны и Великой Победы. Николая Сёмака и Петра Белоусова пришли поздравить представители администрации Натухаевского сельского округа и Центра традиционной народной культуры станицы, который возглавляет казак Александр Старовойтов.

«В честь Дня защитника Отечества Мы подарили нашим дорогим ветеранам продуктовые наборы. Но гораздо важнее для них сегодня наша забота о будущем, наша память о том подвиге, которое совершило их героическое поколение», — сказал Александр Старовойтов.

Завтра, 24 февраля, в Усть-Лабинском районе Краснодарского края стартует большая спортивная игра «Казачий дозор». Игра направлена на сохранение казачьих традиций и знаний о героическом прошлом России и казачества.