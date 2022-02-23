Москва, 23 февраля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. По словам министра здравоохранения России Михаил Мурашко, в настоящее время в стране еще остается высокими риск заражения штаммом коронавируса «Дельта», при котором новое заболевание протекает более тяжело. Он заявил об этом 23 февраля в эфире телеканала «Россия-24».

Duma.gov.ru Михаил Мурашко

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"Сегодня циркулирует и штамм «Омикрон», и штамм «Дельта», соотношение примерно один к двум. То есть риск заразиться и более тяжелым штаммом, он сегодня высокий присутствует», — сказал он.

Также глава Минздрава отметил, что у половины переболевших COVID-19 в течение нескольких месяцев после нового заболевания, по его словам, появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина рассказала, что штамм коронавируса «Дельтакрон» в России на настоящий момент не обнаружен, для оценки его опасности данных слишком мало.