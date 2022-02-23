Санкт-Петербург, 23 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер городского Законодательного собрания Александр Бельский поздравили военнослужащих и всех петербуржцев с Днём защитника Отечества.

Дарья Драй ИА REGNUM Праздничный салют

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«Мы свято храним память обо всех подвигах российского воинства. В нынешнем году мы празднуем 350-летие со дня рождения величайшего реформатора и воителя — Петра Первого. Его славные дела учат нас быть сильными, стойкими и верными сынами Отчизны, сражаться за нее «не щадя живота своего»!», — говорится в тексте поздравления.

Как напомнили руководители региона, Северная столица была и остаётся «центром оборонной промышленности, кузницей отечественных военных кадров, стратегически важным узлом управления войсками».

«Военно-образовательные учреждения, предприятия ВПК, части и соединения Западного военного округа и Балтийского флота сегодня работают с опорой на Санкт-Петербург. Мы и дальше будем делать все необходимое, чтобы защитники Отечества и их семьи чувствовали постоянную заботу города и государства», — пообещали главы исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, 23 февраля в 21:00 мск у стен Петропавловской крепости будет произведён артиллерийский салют в честь Дня защитника Отечества."Расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков более тысячи фейерверочных изделий салютными установками», — отметили в пресс-службе ЗВО.