Лондон, , 10:38 — REGNUM На данный момент у Лондона нет доказательств того, что Россия направила свои войска в Донбасс. Об этом 23 февраля заявила глава МИД Британии Элизабет Трасс в эфире телеканала Sky News.

Элизабет Трасс Policy Exchange

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По ее словам, в Лондоне слышали заявления президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут направлены в Донбасс.

«Но у нас пока нет полных доказательств того, что это происходит», — добавила Трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее силовиками Украины около населённого пункта Воздвиженка в Донбассе были размещены танки.