Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В День защитника Отечества для беженцев из Донбасса в Ростове-на-Дону организуют выездные концерты, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 23 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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Выступления творческих коллективов состоятся на базе пунктов временного пребывания для жителей Луганской и Донецкой народных республик, развёрнутых в Ростове-на-Дону. Организаторами выездных концертов выступили городские власти совместно с донским министерством культуры.

ИА REGNUM сообщало, что утром 23 февраля в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам».