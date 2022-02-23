Москва, 23 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В результате эскалации ситуации в Донбассе состояние 23 наиболее богатых жителей России сократилось на $32 млрд. Это 23 февраля следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

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Уточняется, что больше всего из-за ситуации вокруг Украины потерял член совета директоров компаний «Сибур» и «Новатэк» Геннадий Тимченко, состояние которого в минувшем году сократилось почти на треть ($6,4 млрд).

Вторым по этому показателю стал председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон, потерявший $6,2 млрд. Третьим в антирейтинге идет президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов, состояние которого уменьшилось на $3,5 млрд.

При этом указывается, что на данный момент размер совокупного состояния 23 российских миллиардеров составляет $343 млрд, в то время как в конце минувшего года оно составляло $375 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Кубы заявили, что НАТО и США должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по гарантиям безопасности.