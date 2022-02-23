Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Утром 23 февраля в сквере имени Фрунзе в Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу «Павшим воинам», сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

Donland.ru Церемония в сквере имени Фрунзе

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

Память защитников Отечества почтили вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия»), врио главы МЧС России Александр Чуприян, донской губернатор Василий Голубев и другие.

«Мы чтим память и отдаем почести нашим ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины. Их доблесть и мужество — пример для современников, которые охраняют мир, продолжают традиции российского воинства», — отмечено в поздравлении, опубликованном на сайте донского правительства.

Ко Дню защитника Отечества силами городского дома творчества подготовлен праздничный онлайн-концерт, его трансляция состоится на YouTube-канале.