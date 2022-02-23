Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. В Ростовской области задействовано 125 пунктов временного размещения, развёрнутых для беженцев из Донбасса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 23 февраля.

Александр Погожев ИА REGNUM Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области

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«В 125 пунктах временного размещения в Ростовской области на утро 23 февраля находились свыше 6,8 тысячи беженцев, из них более 3,4 тысячи — дети», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что за истекшие сутки из Ростовской области в другие регионы России отправились более 11,7 тыс. беженцев из Донбасса.