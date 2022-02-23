Гавана, 23 февраля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. НАТО и США должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по гарантиям безопасности. Об этом говорится в заявлении МИД Кубы.

ИА REGNUM Куба

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"Стремление США навязать … расширение НАТО к границам РФ является угрозой нацбезопасности этой страны, а также региональному и международному миру. Призываем США и НАТО серьезно отнестись к обоснованным требованиям по гарантиям безопасности со стороны РФ, которая имеет право на самооборону», — отмечается в заявлении.

«В то же время развернулась антироссийская пропагандистская кампания», — заявили в МИД Кубы, передает РИА Новости.

Отмечается, что правительство США «уже несколько недель угрожает РФ и манипулирует международным сообществом», говоря об опасности «вторжения» на Украину. При этом Вашингтон поставляет оружие, использует «односторонние и несправедливые санкции».