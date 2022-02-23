Вашингтон, , 09:30 — REGNUM В настоящее время не планируется встреча президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Об этом 22 февраля заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Джен Псаки (сс) The White House

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«На данном этапе это (встреча Путина с Байденом), безусловно, в планах не значится», — сказала она.

Также Псаки уточнила, что Вашингтон не намерен отказываться от дипломатии в этом вопросе, однако подчеркнула, что в случае, если Россия не изменит свой внешнеполитический курс, «дипломатия не принесет успеха».

При этом пресс-секретарь Белого дома отметила, что ранее рассматривалась возможность встречи президентов России и США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен решил не проводить очную встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля.