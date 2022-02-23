Вашингтон, 23 февраля, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Введенные властями США антироссийские санкции после признания Москвой независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нанесут удар по финансовым и энергетическим рынкам мира, что также отразится на простых американских гражданах. Такое мнение 23 февраля выказал посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводит пресс-служба российского посольства на своей странице в соцсети Facebook.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

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«Несомненно, что вводимые против нас санкции больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам. Не окажутся в стороне и Соединенные Штаты, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен», — указал Антонов.

При этом он отметил, что введённые Вашингтоном антироссийские санкции не заставят Москву изменить свою внешнюю политику и подчеркнул, что такие меры американских властей не могут ничего решить в этом вопросе.

«Трудно себе представить, что кто-либо в Вашингтоне рассчитывает на пересмотр Россией своего внешнеполитического курса под угрозой рестрикций. Что-то не припомню ни одного дня, когда наша страна жила без каких-либо ограничений со стороны западного мира. Мы научились работать в таких условиях. И не только выживать, но и развивать свое государство», — заключил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкенрешил не проводить очную встречу министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая должна была пройти 24 февраля.