Москва, , 09:11 — REGNUM Удаленная работа привела к снижению интереса к празднованию 23 февраля и 8 марта. Об этом говорят результаты опроса разработчика CRM для малого и среднего бизнеса «Мегаплан». Опрос офисных сотрудников провели 18−21 февраля 2022 года среди 1944 сотрудников и руководителей малого и среднего бизнеса.

Следите за развитием событий в трансляции: «В России отмечают День защитника Отечества – все новости»

23,8% сотрудников компаний в РФ в 2022 году не будут отмечать 23 февраля и 8 марта. Нежелание отмечать данные праздники связано с удаленной работой, потому что многие из них удаленно работают из других городов и стран, пишет ИА Красная Весна.

Отмечать «гендерные праздники» собираются 67,5% офисных сотрудников. 63,5% опрошенных получат подарки в честь 23 февраля и 8 марта.

12,2% опрошенных заявили, что в прошлом году работодатель дарил им подарки, а в 2022 году отказался, обратная ситуация всего у 0,8%.

«Исходя из данных опроса, мы видим, что удаленный формат работы для многих российских сотрудников стал привычным, и даже несмотря на спад пандемии, его продолжают практиковать», — отметил гендиректор «Мегаплан» Сергей Козлов.